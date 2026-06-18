Dışişleri Bakanlığı kınadı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye ilişkin hazırlanan raporu bugün Strasbourg’da yapılan oylamada kabul etti. Oylamada rapor 381 oyla kabul edilirken 107 milletvekili karşı çıktı, 171 üye ise çekimser kaldı.

BBC Türkçe Servisi’nin aktardığına göre, bağlayıcı olmayan raporda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Kıbrıs meselesi, Ege Denizi’ndeki ihtilaflar ve dış politika başlıkları geniş şekilde ele alındı.

Raporda, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini teşvik etmesi ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına yönelik ihlallerde bulunduğu iddiaları yer aldı. Avrupa Parlamentosu, bu durumu kınadığını belirtti.

Metinde, Ege Denizi’nde karasularının genişletilmesi tartışmasına da değinilerek, Yunanistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu haklara atıf yapıldı ve Türkiye’nin “casus belli” tutumunu sürdürmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca iki ülke arasında diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, Türkiye’nin bölgesel güvenlikteki rolünün stratejik açıdan önemli olduğu belirtildi. NATO üyesi Türkiye’nin göç yönetimi, terörle mücadele ve enerji güvenliği gibi alanlardaki katkılarına da dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında güvenlik ve savunma alanlarında pragmatik işbirliğinin sürdürülebileceğini ifade ederken, üyelik sürecine ilişkin mevcut koşullarda ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

Raporda, hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlarda somut ilerleme olmadığı sürece üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasının mümkün olmadığı görüşü yer aldı. Mevcut tablo, Türkiye’de reform ve üyelik sürecine yönelik yeterli siyasi irade bulunmadığı şeklinde değerlendirildi.

Vize serbestisi süreci ve Schengen uygulamalarına da değinilen metinde, Türkiye’ye gerekli kriterleri yerine getirme çağrısı yapıldı. Hizmet pasaportlarının kullanımıyla ilgili bazı eleştiriler de raporda yer aldı.

Yargı sistemi ve insan hakları alanındaki uygulamaların da eleştirildiği belgede, Türkiye Adalet Bakanı’na yönelik yaptırım çağrısının metinde yer aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye’nin yaklaşık milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmasının takdir edildiği ifade edilirken, AB ile ilişkilerde mevcut sorunların çözümüne yönelik diyaloğun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Gerçeklerle bağdaşmıyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, AP Genel Kurulunda bugün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"(Rapor) Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu raporun, bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı ve Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşımın, AP'nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtıltığı aktarılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesnetsiz ithamlarla hedef alınması kesin bir dille reddedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.

AP'den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir."



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026, 10:12