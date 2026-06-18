Ana muhalefet gerildi

CHP’de olağanüstü kurultay talebi ve parti içi disiplin süreci kapsamında 5 il başkanının görevden alındığı, 6 il başkanının ise disipline sevk edildiği bildirildi. Delegelerden toplanan 833 ıslak imzanın Genel Merkez’e sunulmasıyla birlikte süreç hız kazanırken, parti yönetiminde kritik gelişmeler yaşandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, üç il örgütünün feshedildiğini ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu eski ve yeni il başkanların disipline sevk edildiğini bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler atılacak kritik adımlara çevrildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana topladığı 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla Genel Merkez'e iletti.

Eğer Genel Başkan, belirlenen süre zarfında kurultayı toplamazsa Özel ekibi bahse konu imzalarla birlikte sulh hukuk mahkemesinin yolunu tutacak.

Bu adımdan sonra iki senaryo söz konusu olacak.

Başvuru ya mahkeme heyeti tarafından reddedilecek, ya da kabul edilip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanacak.

Parti Meclisi toplandı

Daha önce ikisi grup başkanvekili, dördü Parti Meclisi (PM) üyesi dokuz milletvekili ile iki belediye başkanını ihraç talebiyle disipline sevk eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün tekrar bir araya geldi.

Bazı il başkanları disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum, Bitlik ve Bursa örgütlerinin feshedildiğini açıkladı.

Bu 3 şehrin il başkanlarıyla birlikte 3 eski il başkanının, mutlak butlan davasında yer almaları sebebiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

Disipline sevk edilenler arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de var.

Disipline sevk edilen mevcut il başkanları:

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

Disipline sevk edilen eski il başkanları:

Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

Görevden alınanlar:

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Neasır atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025'te CHP'nin 8 Ekim 2023'te yaptığı İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmişti.