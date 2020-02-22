Önce yargı sonra ihraç

Lefkoşa’da çalıştığı Tüccaroğlu isimli işyerinden badem ve fıstık çaldığı iddia edilen Muhammed Pekalın hakkındaki soruşturma tamamlandı. İşyerinden 22 buçuk kilo çiğ badem, 30 kilo İran fıstığı ve 30 kilo Antep fıstığı çaldığı belirtilen ve ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışan zanlı Muhammed Pekalın’ın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 14-15 Şubat tarihleri arasında 22 buçuk kilo çiğ badem, 30 kilo İran fıstığı ve 30 kilo Antep fıstığı çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, çaldığı ürünlerin tasarrufunda bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti. Mahkeme zanlıyı bir ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.