Büyük vurgun

Lefkoşa’da müdür olarak çalıştığı köklü bir şirkette, sahte ödeme onay belgeleri düzenleyerek 4 milyon 864 bin TL çaldığı iddiasıyla tutuklanan müdür B.D.’nin yaptığı vurgunun miktarı 99 milyona çıktı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan personel müdürünün suçsuz olduğu anlaşılırken, B.D. dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı zanlı hakkında 8 gün ek süre alındı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde müdür olarak çalışan zanlının 2026 yılı içerisinde şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’da bulunan merkeze e-posta yoluyla göndererek onay aldıktan sonra söz konusu belgeler üzerinde ekleme yapmak suretiyle sahtelediğini belirtti.

Polis, zanlının sahtelediği ödeme onay belgelerini kullanarak şirketin Lefkoşa’da bulunan bir bankanın hesaplarından başka hesaplara para aktarılmasını sağladığını kaydetti.

Polis, zanlının bu yöntemle toplam 99 milyon 374 bin TL çaldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini belirten polis, elektronik cihazlar üzerinde inceleme yapılacağını söyledi.

Polis memuru; B.D.’nin kullanımındaki, şirkete ait araçta arama yapıldığını, arka koltuk üzerinde iş yerine ait çok sayıda ödeme talimatı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının kullanımındaki ofiste bulunan şirkete ait tahsilat makbuzları, gider pusulaları ve faturaların yanı sıra bilgisayar kasası, 2 adet laptopun emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Söz konusu elektronik cihazların incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, inceleme sonucunda rapor temin edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; meselenin ciddi olduğunu belirterek soruşturma kapsamında incelenmesi gereken kamera görüntüleri, banka hesap hareketleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında kapsamlı soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.