Hesaplar inceleniyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’de uyuşturucu madde temini ve satışıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan H.G., B.B. ve A.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların yaklaşık 30 bin TL karşılığında uyuşturucu madde temin ettiği, söz konusu maddenin bir bölümünü kullandığı, bir bölümünü ise sattığı yönündeki iddialar araştırılırken, soruşturmanın zanlılar arasındaki para transferlerine de uzandığı belirtildi. Polis, zanlıların birbirlerinin IBAN hesaplarına para gönderdiğini tespit etti. Mahkeme, üç zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Zafer Yıldız, mahkemede mesele ile ilgili şahadet vererek olguları aktardı.

Polis memuru Yıldız, soruşturmanın 2 Ekim’de Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla başladığını söyledi.

Polis memuru Yıldız, H.G.’nin üzerinde ve kaldığı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti.

Yıldız, aynı aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücünün de bulunarak emare alındığını söyledi.

Aynı ikametgahta kalan B.B.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten polis, ayrıca B.B.’nin tasarrufunda içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan, ucu yanık sarma sigara tespit edildiğini açıkladı.

Polis, H.G. ve B.B.’nin ardından meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.’nın da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Yıldız, soruşturma kapsamında A.A.’nın ikametgahında da arama yapıldığını ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Buna karşın A.A.’nın diğer zanlılarla olan bağlantısının ve soruşturma kapsamında tespit edilen ilişkilerinin araştırıldığını söyledi.

Soruşturma para trafiğine uzandı

Soruşturmanın uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesiyle sınırlı kalmadığını belirten polis, uyuşturucunun nasıl temin edildiği, kimlere ulaştırıldığı ve para alışverişinin nasıl gerçekleştirildiğinin de araştırıldığını söyledi.

Polis memuru Yıldız, zanlıların birbirlerinin IBAN hesaplarına para gönderdiğinin tespit edildiğini belirterek, söz konusu para transferlerinin uyuşturucu madde temini ve satışıyla bağlantısının araştırıldığını kaydetti.

Yaklaşık 30 bin TL’lik uyuşturucu alımı iddiasının yanı sıra zanlılar arasındaki para hareketlerinin de soruşturulduğunu belirten polis, hesap hareketlerinin incelendiğini ve transferlerin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin araştırıldığını söyledi.

8 gün daha tutuklu kalacaklar

Polis memuru Zafer Yıldız, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken para transferleri ve araştırılması gereken bağlantılar bulunduğunu belirterek zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Serden, yürütülen soruşturmayı dikkate alarak H.G., B.B. ve A.A.’nın 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

