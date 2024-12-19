Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada yeni sınır kapıları açmak yerine KKTC’yi ucuzlatmak gerektiğini söyledi.
İlave kapı açılmasına inanmıyorum.” diyen Ertuğruloğlu, bu yönde Bakanlar Kurulu kararı olması halinde kendisinin Türkiye’ye gidip vekalet verebileceğini kaydetti.
Kapı açmak değil KKTC’yi ucuzlatmak gerektiğine dikkat çeken Ertuğruloğlu, "kapı açılması" edebiyatına sarılarak "sınırları kaldırın" edebiyatı yapıldığını belirtti.
Yıllardır sınır kapılarının açılması yönünde söylemler olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, şu anda 9 kapı olduğunu, Haspolat’ı da kendilerinin önerdiğini fakat Rum’un bunu kabul etmediğini söyledi.
İngiltere’nin Rum’u kızdıracak hiçbir politikayı gündeme getiremeyeceğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Rum tarafıyla neyi anlaşacaksınız, görüşeceksiniz.” diye konuştu.
“Pile yolunu yüzüne gözüne bulaştıran Colin Stewart’tır.” diyen Ertuğruloğlu, dünyadan kendilerini izole edenin Rumlar olduğunu belirterek Rum’un Kıbrıs Cumhuriyeti yalanından neden vazgeçmediğini sordu.
Ertuğruloğlu, yabancılarla çok temasın olmadığı söylemine karşı, “evet çok temasımız yok ama yapılanları da çok söylemek istemiyoruz. Reklamını yapmıyoruz. Ne kadar az reklam yaparsak o kadar iyi.” ifadelerini kullandı.
Karşı çıkıyor
Bakan Ertuğruloğlu,” İlave kapı açılmasına inanmıyorum” dedi
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada yeni sınır kapıları açmak yerine KKTC’yi ucuzlatmak gerektiğini söyledi.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 3 saat Önce
Allah Dünyaya meydan okuyan KKTC şahinlerimizi AB’den İngiltere’den ABD’den Korusun !
Hasan Nuri - 2 saat Önce
Yarın Kıbrıs’ta Dünyanın Kabullendiği Çözüm ile Sınırların Kalkmadsı sonrası Kapıları açmam diyen mevcut Kktc Bakanı nereye Gidebecektir acaba ?
Doğru Söz - 18 dakika Önce
Zaten sen çağdışısın be Tahsin. El alem gider Mersine sen giden tersine. Seni bu halk niye seçiyor ki. Cahil halk.
Sen faşist kafalısın be...
Sen kendi kendine cart curt etmeye devam ededur a be "cüneyt arkın'ın dublörü" ..:-))) Bulutların üstünden bakıyorsun hep aşağıya..Halk ne isterse o olur..Sen inanmışsın inanmamışsın / istersin istemezsin o senin fikrin o senin görüşün görüşün!...Kim s..er yalova gaymakamını...