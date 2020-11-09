Bölge halkı panik yaşadı

Onur ULAĞ

Girne’nin Dikmen bölgesinde dün sabaha karşı çıkan yangın bölge sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.

Yukarı Dikmen lojmanlar bölgesinde saat 04.30 sıralarında rüzgârdan dolayı elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu kuru otların olduğu arazide yangın çıktı.

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek başka yerleşim alanlarına sıçramasını önledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının kısa sürede söndürülmesi bölge halkına rahat nefes aldırdı.

Bölge sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaştığını ifade ederken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yetkililerinin kopan elektrik tellerine geç müdahale ettiğini söyledi.