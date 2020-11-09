Kahvede kurşun yağmuru

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Gemikonağı dün akşam kurşun sesleriyle yankılandı. Bölgede faaliyet gösteren Süleyman Güder’e ait kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateş sonucu İbrahim Güder (41) karnından, Behiç Kurtçebe (55) kalçasından, Tamer Işıklar (52) ise baldırından vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Güder’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay Gemikonağı’nda korku ve paniğe neden olurken, Güzelyurt Polis Müdürlüğü teyakkuza geçti.

Yapılan soruşturmada saldırının T.G. isimli bir şahıs tarafından düzenlendiği tespit edildi.

Olayın alacak-verecek nedeni ile gerçekleştiği iddia edilirken, polis şüpheli olarak tespit ettiği T.G.’yi yakalamak için operasyon başlattı.

Kahveye akşam baskını

Elde edilen bilgilere göre; Gemikonağı'nda faaliyet gösteren Süleyman Güder’e ait kahvehaneye dün akşam saat 19.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından kimliği olaydan sonra tespit edilen T.G. isimli şahsın, kahvehaneye kurşun yağdırdığı iddia edildi.

Açılan ateş sonucu İbrahim Güder karnından, Behiç Kurtçebe kalçasından, Tamer Işıklar ise baldırından vuruldu.

Yaralılar ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılıp, ameliyat edildi.

Karnına kurşun isabet eden Güder’in durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma yapan polis, görgü tanıklarının ifadesini aldı, çevre güvenlik kameralarını incelemek üzere topladı.

Alınan ifadeler sonucu T.G. isimli bir şahsın ismine ulaşıldı. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen

T.G. isimli şahıs polis tarafından aranırken, bazı iddialarda ortaya atıldı.

Alacak-verecek davası

İddialara göre; T.G. isimli şahıs, kurşunlama olayından bir saat önce Süleyman Güder’in kahvehanesine gitti. T.G. ile Süleyman Güder arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Borcunu isteyen T.G. tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Bir saat sonra saldırı gerçekleşti. Araçla kahvehaneye gelen iki şahıstan biri kahveye kurşun yağdırdı.

Daha sonra araca binip kaçan şahsın, bir saat öne kahvehaneye giden T.G. olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine T.G. isimli şahsa ulaşan polis, yakalama emri aldı.

Polisin T.G.’yi yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 11:56