Devamı gelmeli

Suna ERDEN- Onur ULAĞ - Hüseyin ÇİÇEK

Asayiş ekipleri Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de huzur operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin 21.00- 01.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 100 araç kontrol edildi; 430 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Kontrollerde 3 araç trafikten men edilirken, bir araçta da tecavüzü alet bulundu. Girne’de gerçekleştirilen operasyonda adli şube, adliye şubesi ve trafik ekipleri yer aldı. Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de gerçekleştirilen kontrollerde de yine adli şube ve trafik ekipleri denetim yaptı.

Lefkoşa’da 10 kaçak tespit edildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren gece kulübü, pansiyon ve yatı evlerini kontrol eden polis, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 10 kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi. Gece kulüplerinde yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri ise 480 araç kontrol etti. Trafik suçu işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca operasyonlara Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve Lefkoşa Adli Şube Amiri Rüstem Tuçtaşlı da katılarak yapılan denetimleri yerinde tetkik etti.

Girne’de 67 sürücüye işlem yapıldı

Girne’de faaliyet gösteren bar, kahvehane, disko ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte ise 335 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir araç sürücüsünün aracı içerisinde tecavüz-i alet tasarruf ettiği tespit edildi. Şahıs aleyhinde yasal işleme gidildi.

Gazimağusa’da 2 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da kontrol edilen bahis evi ve gece kulüplerinde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri ise 650 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç trafikten men edildi.

Sürücülere yasal işlem yapıldı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafikte ise 410 araç kontrol edildi, trafik suçu işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.

İskele’de 225 araç kontrol edildi, trafik suçu işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.