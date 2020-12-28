Siteyi de dağıttı

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşanan olayda Belal Tachfach isimli zanlı, ev arkadaşları yemek pişirmediği için olay çıkardı.

Önce ev arkadaşlarını darp eden zanlı, daha sonra site içerisindeki 21 bin 833 TL değerinde olan 5 aydınlatma lambasını kırdı. Hızını alamayan zanlı site içerisindeki 4 bungalovun kapsına, bir penceresine ve çalışma sandalyesine de zarar verdi. Şikâyet üzerinde tutuklanan zanlının bir seneyi aşkın süredir ülkede kaçak yaşam sürdüğü de tespit edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Aralık 2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir sitede bungalov içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yemek pişirmedikleri gerekçesiyle İsmail Baidas ve Ishaya Maitims’i darp ettiğini, daha sonra site içerisindeki toplam değerleri 21 bin 833 TL olan 5 adet sokak aydınlatma lambasını, 4 farklı bungalovun giriş kapılarını, çalışma sandalyesini, pencereyi hasara uğrattıktan sonra olay yerinden ayrıldığını açıkladı. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, yapılan kontrolde 2019 yılı Eylül ayından beri KKTC’de kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis zanlının ülkede kaçak kaldığı süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek ilk etapta

3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.