Duyun bu sesi 

Çiğdem AYDIN

Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Karpaz’daki vatandaşların, diğer bölgelerde yaşayanlara nazaran daha kötü durumda oldukları, işsizliğin patladığını, üretici kesimin de üretilenleri satamadığı bildirildi. Diyalog’a konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli “Turizm yok, bölgemizdeki oteller kapalı ve bu tesislerde çalışan insanların hepsi şu anda işsizdir. Üretici ne yazık ki ürünlerini pazarlayacak yer bulamıyor” dedi.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak “Otellerin kapalı oluşu 3 bin vatandaşımızın işsiz kalmasına neden oldu. Özellikle bizim bölgede gençler otellerde çalışıyordu. Şimdi herkes işsiz kaldı” derken, Dip Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun

Da, ürünlerin köylünün elinde kaldığını, satacak yer bulunamadığını belirterek “hükümet bize ambargo uyguluyor” şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Cemil Sarıçizmeli (Mehmetçik Belediye Başkanı)

“Şu anda bölgemizdeki ekonomik durum, ülkenin diğer bölgelerine göre bir tık da daha kötü ve korkunç boyuttadır. Bizim bölgemizde 4 otelimiz vardı. Oteller kapalı olduğu için ciddi bir ekonomik kayıp vardır bölgemizde. Ve diğer sektörleri de ciddi şekilde etkiliyor. Turizm yok, turistik tesislerde çalışan insanların hepsi şu anda işsizdir. Üretici ne yazık ki ürünlerini pazarlayacak yer bulamaktadır.

Otellerin bölgeye ciddi, katkısı vardı üretilen ürünlerde ne yazık ki elde kaldı. Pazarlanacak alan yoktur şu anda. Bizim bölgemizde ekonominin can damarı otellerdi. İstihdam, yerel iş gücü ve yerel üretimin tüketilmesi konusunda çok ciddi sıkıntılarımız vardır.”

Uçuşlar başlamalıdır

Sarıçizmeli “Sizce çözüm için ne yapılmalı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çözüm için öncellikle Covid-19’un gerilemesi gerekiyor. Sadece hadi açtık veya kapattık demekle olmuyor. Uçuşlar ve seyahatin başlaması gerekiyor. Turizmin bir şekilde ayağa kalkması ve canlanması gerekiyor tüm dünyada bir an önce umarım bu süreci atlatırız. Aşılama hızlıca yapılması gerekiyor. Ve uçuşların başlaması gerekiyor. Serbest dolaşımın sağlanması gerekiyor.”

Emrah Yeşilırmak (Yeni Erenköy Belediye Başkanı)

“Bölgemizde durum pek de iç açıcı değildir. İşsizlik zaten vardı ama şimdi daha da arttı. Bölgemiz çok büyük sıkıntılar içerisindedir. Üretilen ürünlerin satılamaması da ek bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde hayvan üreticisi hayvanını satacak pazar bulamıyor. Bu nedenle sıkıntılar yaşıyoruz. Kovid 19 ile birlikte daha çok sıkıntı yaşadık . Otellerin kapanması gerçekten bir çok sektörü etkilemiş durumda.

3 bin kişi işsiz kaldı

Başkan Yeşilırmak “Neden bu kadar kötü gitti, Turizm mi sizi bu derece olumsuz etkiledi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Otellerin kapalı oluşu 3 bin vatandaşımızın işsiz kalmasına neden oldu. Özellikle bizim bölgede gençler otellerde çalışıyordu. Oteller hizmet veremez duruma gelince doğal olarak işçi azalttılar yurt dışında olanlar gitti geriye kalanlar yerel iş gücü idi ama son alınan kararlarla onlar da işsiz kaldı ne yazık ki. Daha büyük bir problem olamaz. Yerel üretimden de alışveriş yüzde 80 durdu denilebilir. Bu bölgenin üreticisi meyveyi sebze, patates, yeşillik üretiyordu bölgede zaten para yok şimdi de Pazar yok.”

Yeşilırmak, “Sizce çözüm için ne yapılmalı?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Ekonomik anlamda çözüm çok kolay çok mümkün değildir. Bir üniversite açılması ve uçuşların sınırlı da olsa başlaması, devletin burasını kalkınma bölgesi olarak ilan etmesi gerekiyor. Emirnamelerin kaldırılması da tabi ki oldukça faydalı olur. Yüzde 7-8 kısmı emirnameye açılması bize katkı olur.”

Suphi Coşkun (Dipkarpaz Belediye Başkanı)

“Bizim bölgemiz hep bir ekonomik kaygı içerisindedir. Bu dönemde daha da arttı. İnsanlarımız geçimizi sağlamakta zorluklar yaşıyor. Genelde devletin unuttuğu yolunu sokağını yapmadığı Dipkarpaz bugün kendi başının çaresine bırakıldı.

Otellerin kapanmasıyla aileler işsiz aldı. Mesela Karpaz’da otelcilik hep aile olarak işletilir. Sen faaliyetleri durdurursan ne olacak o aile tümüyle işsiz aşsız kalacak. Üretilen tarım veya hayvan ürünleri de Pazar bulamıyor. Burası bitme noktasına geldi. Dünya KKTC’ye, KKTC hükumeti de Dipkarpaz’a ambargo uygular duruma geldi.



Başkan Coşkun “Sizce çözüm için ne yapılmalı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Çözüm basittir. Yatırım yapılacak. Yardımlar yapılacak, turizm faaliyetleri kademeli de olsa başlayacak ve üreticinin önü açılacak. İnsanımıza Pazar sağlanacak. Kovid 19 belası bertaraf edilecek aşılar bir an önce gelmeli ve yaşam normale dönmelidir. Denetimli olarak ekonominin çarkları döndürülmelidir.”