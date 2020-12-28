CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında gerçekleştirildi. Coronavirüs pandemisi nedeniyle 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini erteleyen CTP, çekilişini BRT stüdyolarında Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yaptı. Çekilişe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Mali Sekreter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, MYK Üyesi ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan katıldı. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 136613 numaralı bilete, Mercedes de B180 088528 numaralı bilete isabet etti. Çekilişte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da konuşma yaptı.

Sorakın destek verenlere teşekkür etti

CTP’nin 50 yıllık yolculuğundan kısa kesitler anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu süreçte çok ağır bedeller ödediklerini ancak CTP’nin ilkeler ve prensiplerinden taviz vermeyerek bugünlere geldiğini söyledi. CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü olduğunu kaydeden Sorakın, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal ve kitlesel etkinlikleri düzenleyemediklerini, ancak koşulların elvermesi halinde bu etkinlikleri 2021 yılında yapmak istediklerini söyledi. Sorakın, “Satışta emeği geçen örgüt yöneticilerimize, partimizin tüm üyelerine, katkı koyan piyango bayilerine ve destek veren halkımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.



CTP 50. Kuruluş Yılı Piyangosu İkramiye Listesi

1 BMW X1 1 Adet 136613

2 Mercedes B180 1 Adet 088528

3 Tempur Çift Kişilik Şilte | 7 cm 1 Adet 103071

4 Tempur Tek Kişilik Şilte | 20cm 1 Adet 102390

5 Airfel Klima 18 BTU 1 Adet 001834

6 Airfel Klima 12 BTU 1 Adet 011954

7 Beko Buzdolabı | 670481MB 1 Adet 052019

8 Beko Bulaşık Makinesi |BM5015YB 1 Adet 020452

9 Beko Çamaşır Makinesi | 6081L 1 Adet 016494

10 Beko Televizyon 32" | B32L-6945-5B 1 Adet 119219

11 Beko Su Sebili | BSS2300 1 Adet 012253

12 Beko Ekmek Yapma Makinesi | BKK2515 1 Adet 041491

13 Beko Inox Gril | GRN-7182 1 Adet 120492

14 Beko Compact Robot | BKK-2166 1 Adet 014157

15 Beko Mikrodalga | MOC-20100W 1 Adet 065586

16 Beko Kahve Makinesi | BKK 2113m 1 Adet 068296

17 Beko Çay Makinesi | BKK 2212 1 Adet 081072

18 Beko Filitre Kahve | FCM-1321W 1 Adet 064455

19 Beko Elektrikli Süpürge (1600W) | BKS-1511 1 Adet 089015

20 Beko Buharlı Ütü | BKK-2140 1 Adet 136369

21 Beko Kettle | BKK-3005-KL 1 Adet 037410

22 Beko Kırmızı Ekmek Kızartma | TAM-4201R 1 Adet 032981

23 Beko Saç Kurutma | BKK-2235SK 1 Adet 060624

24 Beko Inox Doğrayıcı | CHG-7402-X 1 Adet 038532

25 Beko Mixer | BKK-3015-HM 1 Adet 130627

26 Tam Cumhuriyet Altını 2 Adet 068716

27 Tam Cumhuriyet Altını 2 Adet 129891

28 Tam Cumhuriyet Altını 1 Adet 062593

29 Tam Cumhuriyet Altını 1 Adet 026076

30 Tam Cumhuriyet Altını 1 Adet 067872

31 Yarım Cumhuriyet Altını 2 Adet 102853

32 Yarım Cumhuriyet Altını 2 Adet 021444

33 Yarım Cumhuriyet Altını 1 Adet 007349

34 Yarım Cumhuriyet Altını 1 Adet 058869

35 Yarım Cumhuriyet Altını 1 Adet 016996

36 Çeyrek Cumhuriyet Altını 2 Adet 148023

37 Çeyrek Cumhuriyet Altını 2 Adet 039790

38 Çeyrek Cumhuriyet Altını 1 Adet 081479

39 Çeyrek Cumhuriyet Altını 1 Adet 071636

40 Çeyrek Cumhuriyet Altını 1 Adet 012417