CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

Talihliler belirlendi

CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Piyangosu çekildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl geleneksel olarak düzenlediği piyango çekilişinin 50’ncisi bu yıl BRT stüdyolarında gerçekleştirildi. Coronavirüs pandemisi nedeniyle 50. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini erteleyen CTP, çekilişini BRT stüdyolarında Noter Nurten Halimoğlu huzurunda yaptı. Çekilişe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Mali Sekreter ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, MYK Üyesi ve Güzelyurt milletvekili Armağan Candan katıldı. Çekilişin en büyük iki ikramiyesi olan BMW X1 136613 numaralı bilete, Mercedes de B180 088528 numaralı bilete isabet etti. Çekilişte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da konuşma yaptı. 

Sorakın destek verenlere teşekkür etti
CTP’nin 50 yıllık yolculuğundan kısa kesitler anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bu süreçte çok ağır bedeller ödediklerini ancak CTP’nin ilkeler ve prensiplerinden taviz vermeyerek bugünlere geldiğini söyledi. CTP’nin 50. Kuruluş Yıldönümü olduğunu kaydeden Sorakın, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal ve kitlesel etkinlikleri düzenleyemediklerini, ancak koşulların elvermesi halinde bu etkinlikleri 2021 yılında yapmak istediklerini söyledi. Sorakın, “Satışta emeği geçen örgüt yöneticilerimize, partimizin tüm üyelerine, katkı koyan piyango bayilerine ve destek veren halkımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.
 

CTP 50. Kuruluş Yılı Piyangosu İkramiye Listesi
1     BMW X1     1 Adet     136613 
2     Mercedes B180     1 Adet     088528 
3     Tempur Çift Kişilik Şilte | 7 cm     1 Adet     103071 
4     Tempur Tek Kişilik Şilte | 20cm     1 Adet     102390 
5     Airfel Klima 18 BTU     1 Adet     001834 
6     Airfel Klima 12 BTU     1 Adet     011954 
7     Beko Buzdolabı | 670481MB     1 Adet     052019 
8     Beko Bulaşık Makinesi |BM5015YB     1 Adet     020452 
9     Beko Çamaşır Makinesi | 6081L     1 Adet     016494 
10     Beko Televizyon 32" | B32L-6945-5B     1 Adet     119219 
11     Beko Su Sebili | BSS2300     1 Adet     012253 
12     Beko Ekmek Yapma Makinesi | BKK2515     1 Adet     041491 
13     Beko Inox Gril | GRN-7182     1 Adet     120492 
14     Beko Compact Robot | BKK-2166     1 Adet     014157 
15     Beko Mikrodalga | MOC-20100W     1 Adet     065586 
16     Beko Kahve Makinesi | BKK 2113m     1 Adet     068296 
17     Beko Çay Makinesi | BKK 2212     1 Adet     081072 
18     Beko Filitre Kahve | FCM-1321W     1 Adet     064455 
19     Beko Elektrikli Süpürge (1600W) | BKS-1511     1 Adet     089015 
20     Beko Buharlı Ütü | BKK-2140     1 Adet     136369 
21     Beko Kettle | BKK-3005-KL     1 Adet     037410 
22     Beko Kırmızı Ekmek Kızartma | TAM-4201R     1 Adet     032981 
23     Beko Saç Kurutma | BKK-2235SK     1 Adet     060624 
24     Beko Inox Doğrayıcı | CHG-7402-X     1 Adet     038532 
25     Beko Mixer | BKK-3015-HM     1 Adet     130627 
26     Tam Cumhuriyet Altını     2 Adet     068716 
27     Tam Cumhuriyet Altını     2 Adet     129891 
28     Tam Cumhuriyet Altını     1 Adet     062593 
29     Tam Cumhuriyet Altını     1 Adet     026076 
30     Tam Cumhuriyet Altını     1 Adet     067872 
31     Yarım Cumhuriyet Altını     2 Adet     102853 
32     Yarım Cumhuriyet Altını     2 Adet     021444 
33     Yarım Cumhuriyet Altını     1 Adet     007349 
34     Yarım Cumhuriyet Altını     1 Adet     058869 
35     Yarım Cumhuriyet Altını     1 Adet     016996 
36     Çeyrek Cumhuriyet Altını     2 Adet     148023 
37     Çeyrek Cumhuriyet Altını     2 Adet     039790 
38     Çeyrek Cumhuriyet Altını     1 Adet     081479 
39     Çeyrek Cumhuriyet Altını     1 Adet     071636 
40     Çeyrek Cumhuriyet Altını     1 Adet     012417 

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