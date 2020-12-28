6 kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Girne’de Hüseyin Tuluk’un evine baskın yapan polis, en tehlikeli uyuşturucu türlerinden biri olan metamfetaminin yanı sıra kokain ve hintkeneviri ele geçirildi.

Tuluk ve baskın esnasında evde bulunan Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu ve Abdul Aziz Tleis gözaltına alındı. Benan Kasımoğlu’nun evinde de arama yapılırken, bir gram uyuşturucu bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Aralık 2020 tarihinde zanlı Hüseyin Tuluk’un Girne’deki evinde yapılan aramada 405 gram methamfetamine türü uyuşturucu, 3 gram kokain, 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ayrıca üzerinde kokain kalıntısı olan rulo haline getirilmiş birer adet 200 ve 20 TL’lik banknot, zanlı Sevingül Ece Yılmaz’a ait bankamatik kartı, uyuşturucu içiminde kullanıldığı düşünülen plastik nargile, 2 adet hassas terazi bulduklarını belirtti. Evde yapılan aramada bin 480 TL ve 100 ABD Doları bulduklarını kaydeden polis, bulunan paraların uyuşturucu geliri olduğunu düşündüklerini ifade etti. Polis, zanlılar Hüseyin Tuluk, Sevengül Ece Yılmaz, Deniz Buğday, Benan Kasımoğlu, Gökhan Karalıoğlu İle Abdul Aziz Tleis’in suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Benan Kasımoğlu’nun Girne’deki evinde arama yapıldığını, bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturma başlattıklarını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca uyuşturucunun kaynağının araştırılacağını ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.