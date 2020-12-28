50 bin kişi işsiz

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, iş kayıplarının yüzde 100’lere dayandığını ve 10 bin işyerinin kapandığını açıkladı

50 bin kişi işsiz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO)Yönetim Kurulu, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, alınacak akılcı ve toplum sağlığını gözeten tedbirler çerçevesinde öğrencilerin gelişini sağlamanın mümkün ve gerekli olduğunu bildirdi. 
   Odadan yapılan açıklamada, esnaf zanaatkâr iş kollarının birçoğunda, sur içlerinde, çarşılarda iş kayıplarının yüzde 100’lere dayandığı, 10 bin işyerinin kapandığı 50 bine yakın çalışanın işsiz kaldığı belirtildi. 
   “Dünyayı kırıp geçiren salgının, bizim gibi hizmet sektörünün ekonomiyi belirlediği bir ülkede daha fazla etkili olduğu inkar edilemez. Dünya yüzde 15 dolaylarında daraldıysa KKTC yüzde 60 daraldı. Bu kadar farklı, bu kadar açık” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu açığın oluşmasında ‘hükümet politikalarının yanlışlarının belirleyici olduğu’ iddia edildi. 
   Ekonomide ciddi bir avantaj olan öğrenci girişlerinin durduğu belirtilen açıklamada, “Bu yanlış kararın yol açtığı yıkım neredeyse salgının üzerinde oldu” iddiasında bulunuldu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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