Dış ticaret açığı adım adım rekora gidiyor

KKTC’nin dış ticaret açığı 2021’in ilk yarısında 509 milyon 540 bin dolar oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde KKTC’nin ihracatı 80 milyon dolar sınırını aşarak, 82 milyon 463 bin dolara yükseldi.

2020 yılının aynı döneminde bu rakam 65 milyon 947 bin dolardı. Bu da 2021’in ilk yarısındaki ihracatın 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında arttığını gösteriyor. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde ihracatın yüzde 53’ü Türkiye’ye yüzde 47′ si ise 3’üncü ülkelere yapıldı.

KKTC’nin ithalatında ise geçen yıla kıyasla ciddi bir artış yaşandı.2020’in ilk yarısında 554 milyon 532 bin dolar olan ithalat, 2021’de, 37 milyon 471 bin dolar artışla 592 milyon 3 bin dolara yükseldi.

Bu da ithalatın geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttığı anlamına geliyor.

2021 yılı Ocak- Haziran döneminde ithalatın yüzde 63,2′ si Türkiye’den yüzde 36,8′ i ise 3’üncü ülkelerden yapıldı.

Tüm bu veriler ülkenin ticaret hacminde artışa işaret ediyor.

2021’in ilk yarısında dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7’lik artışla 674 milyon 466 bin dolara yükseldi. Bu rakam 2020’nin ilk yarısında 620 milyon 479 bin dolardı. BRT

Aynı dönemde dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42’lik artışla 509 milyon 540 bin dolara yükseldi. Bu rakam geçen yılın ilk yarısında 488 milyon 585 dolardı.