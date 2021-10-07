Kıbrıslı Rum IŞİD'in propagandasını yaptı

Kıbrıslı Rum Stefan Aristidou, IŞİD'in propaganda videolarını internette paylaştığı için İngiltere'de iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daily Mail'e göre, Enfield'den 27 yaşındaki Stefan Aristidou, Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra bu yıl Şubat ayında Heathrow'da tutuklandı.

2013'ün sonlarında İslam'ı seçti ve bildirildiğine göre 2014 boyunca giderek artan bir şekilde terör örgütü IŞİD'e (Irak ve Şam İslam Devleti) yaklaştı.

Altı yıl kadar önce grubun propaganda videolarını Kanada'da yaşayan bir Skype kullanıcısıyla paylaşıyordu. Videolardan bazıları toplu infazları, keskin nişancı suikastlarını ve kafa kesmeleri gösteriyordu.

Nisan 2015'te İslami bir evlilik yaptıktan sonra Londra'dan yeni eşiyle birlikte Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Suriye'ye doğru yola çıktı.

Aristidou ve eşinin Suriye'de iki yıl geçirdiklerine inanılıyor, ancak oradayken ne yaptıkları belli değil. Çift, Nisan 2017'de Türkiye-Suriye sınırında Türk makamları tarafından tutuklandı. Eşi ve çocukları İngiltere'ye sınır dışı edildi, ancak Türk mahkemesi tarafından Ekim 2018'de suçlanıp hüküm giydi ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aristidou, Covid-19'un yayılmasını engelleme çabalarının bir parçası olarak cezasının 3 yıldan az bir süre yattığı için bu yıl Şubat ayında İngiltere'ye sınır dışı edildi.

Aristidou, İngiltere makamları tarafından Suriye'deki faaliyetlerine dair kanıt bulunmadığı için IŞİD'e üye olmakla suçlanmadı, ancak İngiltere'den ayrılmadan önceye kadar uzanan bir terör yayınını yaymakla suçlandı.

Temmuz ayında, Kasım ve Aralık 2014 arasındaki beş haftalık bir dönemde IŞİD propaganda videolarıyla ilgili dört suçlamayı kabul etti.