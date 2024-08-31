İkisi de alkollü çıktı

Lefkoşa ve Alayköy’de alkollü sürücüler kazaya neden oldu. Meydana gelen iki kazada yaralanan olmazken, sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alayköy Anayolu’nda dün sabaha karşı saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada 213 miligram alkol tesiri altında olan Agamyrat Bazarov (E-46) karşı istikamette yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, EN 168 plakalı salon araç ile seyreden Bazarov’un, Atatürk Caddesi’nde kavşağında dikkatsizliği sonucu durmayarak Atatürk Caddesi’ne giriş yaptığı ve karşı istikametteki bariyerlere çarptığı kaydedildi.

Kazada yaralanın olmadığı, araç sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Lefkoşa’da trafik levhasına çarpan sürücüye yasal işlem

Lefkoşa’da Üsküdar Sokak’ta ise sabah saat 3.00 sıralarında kaza meydana geldi.

217 miligram alkol tesiri altındaki Hakan Kalkan (E-32), LL 243 plakalı salon araç ile seyrederken İsmail Beyoğlu Caddesi kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, kazada yaralanın olmadığı, araç sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.

