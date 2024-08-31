Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı ilhamla, vatana, millete yakışır şekilde onurunu kimsenin ayakları altında çiğnetmeden Kıbrıs’taki varlık mücadelesini bugünlere kadar getirdiğini belirtti. Tatar, Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak Kıbrıs’taki varlığının yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu belirten Tatar, Mavi Vatan’da, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ‘anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan’ anlayışıyla ulusal çıkar ve menfaatlerin korunmasının önemini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet ve özlemle anan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve gazilere şükranlarını sundu.

