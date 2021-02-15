Yardım eli uzatılmalı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve kanser hastaları zor bir süreçten geçiyor. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan dernek, hastalara eskisi gibi yardım eli uzatamazken, tedavisi sürenler ise ilaçlarına ulaşamıyor.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Coronavirüs salgınının derneği çok olumsuz etkilediğini vurguladı. Kocaismail, tedavileri için hastanelere gitmek zorunda olan hastaların hep endişe ve korku içinde olduklarının altını çizdi. Kocaismail, uçuşların düzenli olmaması nedeniyle ilaçların gelemediğini, hastaların aldıkları tedavilerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Raziye Kocaismail, derneğin varlığını sürdürebilmesi için yardım çağrısını tekrarladı.

Kocaismail, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, ilaç tetkik paraları yanında hasta karyolası, tekerlekli sandalye, tıbbi gereç, havalı yatak, oksijen sistemi, hasta bezleri, kolostomi torbaları, konuşma cihazları, silikon meme, peruk, kol korseleri ve hastadan gelecek her talebi ücretsiz hizmet olarak hastalarına sağladığını vurguladı.

Raziye Kocaismail, “Çocukluk çağı kanserleriyle lösemili çocuklarımıza Derneğin Umut Eğitim ve Kültür Evi binasında okul takviye dersleri, psikiyatri desteği, müzik ve her türlü kültürel faaliyetler sunulmaktadır. Hiçbir Devlet katkısı almadan atılan kocaman adımlar, canla başla çalışan Yönetim Kurulu ve Derneğin çok güzel ekipleriyle derneğe maddi manevi gönül veren bağışçılar gönüllüler sayesinde başarıldı” dedi.

Kocaismail, “Kanser hastalarının hemen hemen en çok ortak talebinin, aldıkları kanser tedavilerinin durmaması için Devletin ilaçlarını gününde getirmesi ve bizim bunun takipçisi olmamızı istemeleridir. İkinci sırada ise tıbbi malzemelerle maddi yardımdır” ifadelerini kullandı.

Kirayı bile ödeyemez noktaya geldik

Pandemi döneminin başladığı geçen yılın Mart ayında ilk başta çok kötü etkilenmediklerini söyleyen Raziye Kocaismail, “Hem derneğin az bir birikmişi hem de bağışçıların şimdiki kadar etkilenmemiş olması bizi ayakta tutmayı başardı. Dernek içinde de hasta yardımlarını kategorilere koyarak daha dikkatli harcamalarla olmazsa olmaz hizmetlerimizi sürdürmeyi planladık” dedi.

Süre uzadıkça herkesin daha da olumsuz etkilendiğini ve bağışlar azaldığını kaydeden Kocaismail, “Dükkânlarımız pandemiden dolayı sağlık açısından uzun süre kapalı kaldı ve elde edilen gelir değil hastaya yardımı, kira bedelini dahi karşılayamaz oldu” şeklinde konuştu.

Kanser Hastalarının da pandemi döneminde çok olumsuz etkilendiğini kaydeden Kocaismail, tedavileri için hastanelere gitmek zorunda olan hastaların hep endişe ve korku içinde olduklarının altını çizdi. Kocaismail, uçuşların düzenli olmaması nedeniyle ilaçların gelemediğini, hastaların aldıkları tedavilerin olumsuz etkilendiğini, ilaçlarını alamadıkları zamanların çok olduğunu, tedavisi bitmiş kanser hastalarınınsa kontrol tarihlerinde hastanelere girmekten tedirgin olarak tetkiklerini yaptırmayı geciktirdiklerini belirtti.

Katkı gelmezse hizmet veremez noktaya geliriz

“Gerekli gelirin toplanmasını diliyoruz. Çünkü hastalarımız Derneğine güveniyor ve Dernekten her görüşü alabiliyor” diyen Raziye Kocaismail, “Katkı gelmezse pandemi nedeniyle bizler evimizde kapalı olduğumuz süre içinde onkolojide ve hastanede görev yapan, sevdiklerimize hizmet sunan o çalışanların maaşlarını ödeyemememize neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Raziye Kocaismail, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu ekibin bozulması yıllardır kanser hastaları lehine kurulan düzenin bozulmasına vesile olacak ve bundan olumsuz etkilenecek olan yine hastalarımız olacaktır. Bu Dernek sizinle birlikte kanser konusunda gelişmeleri yoktan var etti. Bize güvendiğinizi biliyoruz. İlgi ve sevginizi Derneğin kapanmaması için bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 12:03