Ergün topladı Fatma sakladı

Girne’de gece yarısı girdiği iki ayrı evden 50 bin liralık altın takı, 9 bin lira nakit para, 20 bin lira değerinde iki adet cep telefonu çalan Ergün Karadağ ile suç ortağı olan kız arkadaşı Fatma Susin tespit edilerek, tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı telefonları, takıları saklaması için kız arkadaşına verdiği belirtildi. Takı ve telefonların bulunduğu ancak, iki evden çalınan 9 bin liradan 600’nün ele geçirildiği açıklandı.

Olguları aktaran polis, Ergün Karadağ’ın 16 Mayıs 2023-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 02.30 sıralarında Girne'de, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve S.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahtan sırt çantasında muhafaza edilen 3 bin TL nakit para ve mendil içerisinde sarılı vaziyette toplam değerleri 50 bin TL olan 2 adet ata altını, bir adet 2,5 gram altın, bir 5 gram altın, bir adet kelepçe model altın bilezik, bir adet yarım altın, 3 adet altın küpe, bir adet yuvarlak taşlı altın kolye, bir adet nazarlık altın ve 2 adet biri beyaz diğeri mavi renk altın kolye ucunu çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 19 Mayıs 2023 tarihinde Girne'de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının çaldığı altınları kız arkadaşı Fatma Susin'e verdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan arama sonucu çalınan ziynet eşyaları ve toplam 600 TL paranın Fatma Susin'in tasarrufunda tespit edilerek, emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, sorgulanan zanlı Ergün Karadağ’ın 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne'de, E.K.’ye ait ikametgâhtan da hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının E.K.’nin evinden

6 bin TL nakit para ve toplam değerleri 20 bin TL olan 2 adet Samsung A-51 ve 1 adet Samsung A-71 marka cep telefonlarını çaldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının çaldığı 2 adet Samsung marka cep telefonunun da zanlı Fatma Susin'in tasarrufunda tespit edilerek, emare zapt edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini, ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.