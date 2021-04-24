16’sı daha sokağa çıktı

Ülke genelinde gerçekleştirilen pandemi denetimlerinde kuralları ihlal eden 17 kişi tespit edildi.



Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve gece açık tutulan bir iş yeri hakkında yasal başlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise saat 20.00’de kapatması gerekirken yasal emirlere uymayarak gece saat 22.30’a kadar açık bulundurulduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar ve işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.