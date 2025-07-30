Tasarruf çağrısı yapılıyor

Güney Kıbrıs’taki barajlarda doluluk oranının yüzde 17,4 ile kritik seviyede olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Su İşleri Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre geçen yıl bu zamanlar barajlardaki doluluk oranının yüzde 36,1 olduğunu kaydederken, 1 Ekim 2024’ten düne kadar barajlara 18 bin 660 milyon metreküp su akışı olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki en büyük baraj olan ve 115 milyon metreküp kapasitesi bulunan Kuri Barajı’ndaki doluluk oranının ise yüzde 15,2 olduğunu ve geçen yıl aynı dönemdeki dolu-luk oranının yüzde 32,5 olduğunu kaydetti.

Arıtmanın sadece üçü devrede

Gazete, bir diğer haberinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Güney Kıbrıs’a hibe edi-len 13 arıtma ünitesinden yalnızca üçünün tam anlamıyla devreye sokulabildiğini, iki tanesinin de deneme aşamasında olduğunu yazdı.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonuna kadar 12 ünitenin devreye so-kulmasının hedeflendiğini kaydeden gazete, 13’üncü ünitenin işleyişinin diğerlerinden farklı olduğunu ve problemin ne zaman çözüleceğinin belli olmadığını belirtti.