Eğlenceli ve öğretici

Alayköy'de düzenlenen yaz kursları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil imkânı sunuyor. Spordan sanata birçok farklı alanda organize edilen etkinlikler, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor.

Yaz kurslarına katılan çocuklar; resim, basketbol gibi çeşitli branşlarda eğitim alırken, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor. Kurslar sayesinde çocuklar takım ruhu, paylaşma ve disiplin gibi önemli değerleri öğreniyor. Gönyeli- Alayköy Belediyesi tarafından desteklenen etkinliklerin, çocuklara yaz boyunca güvenli ve öğretici bir ortam sunmayı hedeflediği belirtildi. Aileler ise bu tür organizasyonların çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından son derece faydalı olduğunu vurguladı. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Alayköy’de açılan resim ve basketbol kurslarına gösterilen yoğun ilgiye ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Okullar tatile girer girmez Alayköy’de başlattığımız Resim ve Basketbol kursları büyük ilgi görüyor.

Çocuklarımızın heyecanı ve kurslara gösterdikleri ilgi, önümüzdeki yıl farklı alanlarda da kurslar düzenlememiz yönünde bizlere motivasyon kaynağı olmuştur.

Gönüllü eğitmenlerimiz Çisem Yıldırımer ve Kaan Sütçü’ye, ayrıca bize her türlü desteği sağlayan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay’a yürekten teşekkür ederim.”



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025, 09:25