Tarıma katkı sağlayacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt’ta yapımı devam eden soğuk hava deposu ve entegre tesisinde incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; Çavuş’a inceleme sırasında yetkililer tarafından proje süreci, teknik altyapı ve inşaatın ilerleyişi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, proje kapsamında ilk etapta 15 bin ton kapasiteyle hizmet verecek olan tesisin, ileri aşa-malarda 40 bin tona kadar genişletilebileceği ifade edildi. Açıklamada, tesis tamamlandığında, başta narenciye olmak üzere pek çok tarım ürününün mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmeden sağlıklı biçimde saklanmasına imkân tanıyacağı belirtildi.

Bakan Hüseyin Çavuş ise projenin ülke tarımına uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

“Stratejik bir yatırım"

“Güzelyurt Soğuk Hava Deposu, sadece bir depolama alanı değil; üreticimizin emeğini koruyan, piya-sada istikrar sağlayan ve tarımda sürdürülebilirliği destekleyen stratejik bir yatırımdır,” diyen Çavuş, projenin planlanan sürede tamamlanması için gerekli tüm koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

Bakan Çavuş, modern altyapısıyla dikkat çeken tesisin, enerji ihtiyacının büyük ölçüde güneş panelleri aracılığıyla karşılanacağını ve çevreci yapısıyla örnek bir model olacağını belirtti.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını da ifade eden Çavuş, “Amacımız sadece bugünü değil, gele-ceği de planlamaktır. Üreticimizin ürünü değerinde satılmalı, emeği zayi olmamalıdır. Bu tesis bu ama-ca hizmet edecek güçlü bir adımdır.” dedi.