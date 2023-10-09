Çin imalatı

Yüzer doğal gaz gemisinin Ekim sonu veya Kasım başında adaya geleceği bildirildi.

Çinli bir şirket tarafından Rum Yönetimi adına inşa edilen “Promitheas” isimli FSRU geminin, Güney Kıbrıs’a ekim ayı sonu veya kasım ayı başı teslim edileceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, ekonomi ekinden yer verdiği haberinde, geminin bu günlerde Çin’de son teknik kontrollerden ve gerekli denemelerden geçtiğini ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda, Rum Yönetiminin gemiyi ekim ayı sonu veya kasım ayı başında teslim alacağını yazdı.

İlk kontroller esnasında tespit edilen birçok teknik problemin büyük ölçüde giderildiğini, öte yandan geminin yerel ihtiyaçlar için kullanımının çok geciktiğini kaydeden gazete, Vasiliko’daki terminalin en iyi koşullar altında 2024 yılı sona ermeden doğal gazı teslim almaya ve sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaz haline getirilmesine hazır olmayacağını kaydetti.

Rum Enerji Bakanlığının ise Promitheas isimli FSRU gemisinin, bu kadar uzun bir süre boyunca kullanılmamış halde bırakılmaması için geminin başka bir devlet veya şirkete kiralanması ihtimalini incelediğini yazan gazete, Enerji Bakanlığından elde edinilen bilgilere dayanarak, Birleşik Arap Emirliklerinin kendi ihtiyaçları için gemiyi kiralamayı görüşmeye hazır olduklarını ekledi.