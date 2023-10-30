Trafikteki tehlike

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 921 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis, çeşitli suçlardan dolayı 382 sürücüye ceza yazdı.

Kontrollerde 213’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli, 55’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, suçlarından rapor edildi. Bir sürücü tutuklandı, 40 araç da trafikten men edildi.

Biri ağır 2 yaralı

Öte yandan önceki akşam saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da meydana gelen motor kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Pelin Kara’nın (K-45) yönetimindeki SJ 967 plakalı salon araçla yol kavşağında, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Muhammed Enes Hatın (E-24) yönetimindeki RM 204 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Enes Hatın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Suphi Can Arslan (E-23) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.