Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde evinde yapılan aramada silah ve mermi bulunan Niyazi Aligüllü, ihbar üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Zanlı, “Birileri eve koydu, polisi aradı. Benim silahla ne işim olur, gangster değilim” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30’da Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, salonda bulunan çekyatın altında bir adet Amerikan yapımı silah ve televizyon kasasının içerisinde 99 mm çapında 9 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, silahın ve mermilerin balistik ve parmak izi incelenesine gönderileceğini açıkladı. Polis zanlının silahı nereden ve nasıl temin ettiğini de soruşturacaklarını belirtti.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı komploya kurban gittiğini söyledi. Zanlı, “Silahı evime koyup ihbar ettiler. Tam da yattığım çekyatın altına koymuşlar. Beni sokaktan alıp, eve getirdiler ve arama yaptılar. Silahı polislerle birlikte gördüm, şok oldum. Benim silahla ne işim olur Ganster değilim, beni ihbar eden silahı koymuştur” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.