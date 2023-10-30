Miktar artabilir

Yayla köyünde bir şahsa ait bahçeden 260 kilo portakal çalan Zafer Kozalak ile suçla bağlantılı tutuklanan Murat Toker dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Kozalak’ın bahçede suçüstü yakalandığı, 260 kilo portakala el koyulduğu açıklandı. Toker’in ise zanlıyı yönlendirdiği belirtildi. İki zanlının geçmişte birlikte işledikleri birçok hırsızlık vakası olduğu da açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Zafer Kozalak’ın 28 Ekim 2028 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında Kumköy’de A.E.’ye ait bahçeden bin 300 TL değerinde 260 kilo portakalı toplayarak, çaldığını söyledi. Polis, zanlının ihbar üzerine olay yerinde suçüstü yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlının çalmış olduğu 260 kilo portakal ile 6 adet boş torbanın emare alındığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde kendisini olay yerine Murat Toker’in bıraktığını ve portakalları kesmesini söylediğini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlı Toker’in aynı gün Güzelyurt’ta tespit edilerek, yakalandığını belirtti. Polis, iki zanlının daha önceden Güzelyurt bölgesinde birlikle birçok ürün çaldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlıların bölgede meydana gelen diğer vakalarla ilgilerinin olup olmadığının araştırılacağını söyleyerek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.