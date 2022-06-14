Can kaybı 4’e yükseldi

Ankara'da meydana gelen selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

Ankara'da önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Selden en çok etkilenen Akyurt ilçesindeki temizlik çalışmaları da devam ediyor. Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Kentte yağışın bugün de devam etmesi bekleniyor.

