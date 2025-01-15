DiCarlo geliyor

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununun Kaderini Belirleyecek İki Tarih” başlıklı haberinde, 5’li müzakerenin 17-19 Mart tarihlerinde İsviçre’de gerçekleşeceğini, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun hazırlık çalışmaları için Şubat’ta adaya geleceğini yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak gayriresmi beş taraflı görüşmenin mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısından önce gerçekleştirileceğini, DiCarlo’nun ise Lefkoşa ve üç garantör ülkeyi şubat ayı içinde ziyaret edeceğini öne sürdü.

Gayri resmi beş taraflı görüşmenin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Avrupa’da bulunacağı 17-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin beklendiğine işaret eden gazete, mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının 20-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ve BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu toplantıya katılmaya davet edildiğini belirtti.

Gazete “konuyla ilgili bilgisi bulunan bir kaynağın” Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi beş taraflı görüşmenin Avrupa Konseyi toplantısından önceki günlerde yapılacağını söylediğini de iletti.

BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ziyaretiyle ilgili olarak ise bunun beş taraflı gayriresmi görüşmeye hazırlık yapılmasıyla alakalı olduğunu ve aradaki başka görüşmelerle ilgisi olmadığına işaret eden gazete, DiCarlo’nun bu yüzden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sınır kapıları konusuyla ilgili olarak 20 Ocak Pazartesi günü yapacağı görüşme için ileriki günlerde adaya gelmesinin beklenmediğini aktardı.