Gitmeye  hazırlanan  bir yapı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı programda Kıbrıs sorunu ve iç meselelerle ilgili görüşlerini paylaştı ve “Gidiş hazırlıklarını yapan bir yapı görüyorum.” diye konuştu.

Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu’nun kullandığı ifadeleri anımsatarak sözlerine başlayan Erhürman, UBP’nin ise bu söylemler karşısında suskun kaldığını savundu. Erhürman, “Tüm bunları yan yana koyduğunuzda, kendine hükümet diyen yapının temel motivasyonunun nereye olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Hükümetin, halkın alım gücünü yükseltme veya ekonomi gibi bir derdinin olmadığını öne süren Erhürman, Erhan Arıklı’nın, “UBP örgüt başkanları vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum” ve Fikri Ataoğlu’nun “Evet biz de yapamıyoruz ve şikayetçiyiz" söylemlerine işaret etti.

“Memleketin şu anda sorunu nedir? Alım gücü, narenciye, üretim gibi sorunlar gündemlerinde dahi değil” şeklinde konuşan Erhürman, ülkenin birçok birikmiş sorununun olduğunun altını çizdi ve “Bu yapıyla bu işin gitmeyeceği, herkesin malumudur. Uzatmaları oynuyorlar.” dedi.

Erken seçime işaret eden Erhürman, “2027’ye kendileri bile inanmıyorlar. Memleket açısından geçen her gün, bu halkın zamanından çalınmış bir gün olarak kayda geçiyor.” diye konuştu.

“Ne yaptığını bilmeyen bir yapı”

Ne yaptığını bilmeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu iddia eden Erhürman, “Meclis’e bir şey getirmiyorlar, Bakanlar Kurulunda da bir şey tartışmıyorlar. İnsanların arasında değiller.” ifadelerini kullandı.

Mevcut yapının, hükümet etme konsantrasyonuna sahip olmadığı görüşünü savunan Erhürman, “Gidiş hazırlıklarını yapan bir yapı görüyorum. Bir seçim olmadıkça, bu parlamento içinden hiçbir şey olmaz. O motivasyon dağıldı.” şeklinde konuştu.

Fidan ile ne konuştu?

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeyle ilgili de konuşan Tufan Erhürman, “İçerideki konuşmada benim açımdan son derecen önemli olan şey, Sayın Hakan Fidan yukarıdan pozisyon ortaya koyan bir tavır içerisinde değildi. Diyalog ortamı vardı ve teknik düzeyde de konuşan bir kişiydi” dedi.

Fidan’ın buradaki basın toplantısında bir iş birliğinden bahsettiğine işaret eden Erhürman, “Bu çok doğru bir şeydir. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar sorunlarını hallederlerse bölge barışı açısından da fırsat penceresi açılır. Sayın Guterres de Kıbrıs sorununu bölge barışının bir anahtarı olarak görüyordur” dedi.