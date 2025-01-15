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Denetimden geçti

Meriç Süt Ürünleri de Menşe İsmi Korumalı sertifikası aldı

Denetimden geçti
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Meriç Süt Ürünleri, Menşe İsmi Korumalı (PDO) Hellim üretimi yapabilecek 4’üncü imalatçı oldu.
Verilen bilgiye göre, Meriç Süt Ürünleri’nin imalathanesi, uluslararası sertifikasyon kurumu Bureau Veritas denetiminden geçti.
Avunduk Süt Ürünleri’nin Meriç markalı helliminin üretildiği imalathane, PDO denetiminden geçen dördüncü imalathane oldu.
Açıklamada, “Oda olarak hellimin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaretinin önünün açılmasına yönelik sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğine inanıyor ve bunu AB nezdinde her platformda dile getiriyor” denildi.
Açıklamada, denetimde imalathanenin PDO’lu Halloumi/Hellim üretimi için geçerli yönetmeliklere uygun olduğu tasdik edildi.
 

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