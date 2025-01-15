Genel kurulu izlediler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığındaki heyet dün sırasıyla Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, ziyaretlerde saygı duruşunda bulunuldu ve anıt özel defterleri imzalandı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nda Sakarya Milletvekili Murat Kaya, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen bulunuyor.

Heyete Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle ülkede bulunan heyetin çeşitli temaslar yapması bekleniyor.

Öztürkler, heyeti kabul etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’de temaslarda bulunan Tipioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeleri ile Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve komite üyeleri de hazır bulundu.

Konuk heyet, kabulün ardından izleyici locasından bir süre Meclis Genel Kurulu toplantısını takip etti. Meclis Başkanı Öztürkler heyeti anons ederek "Hoş geldiniz" dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunun aktarılmasının önemini ifade etti.

Kıbrıs sorununun milli bir dava olduğunu kaydeden Öztürkler, “Bugün baktığımızda Doğu Akdeniz’de hem güvenlik hem enerji hem de siyasi noktada garantör devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile kurulacak stratejik adımlar ve iş birlikleri bizler için hayati öne arz etmektedir.” diye konuştu.

