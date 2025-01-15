Rumlar başardı

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Andreas Kakuris’in, Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kakuris’in temasları çerçevesinde Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vassilenko’yla görüştüğünü yazan Haravgi gazetesi, yapılan görüşmede Rum tarafının Kazakistan’ın yakın gelecekte Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açma ve büyükelçi atanması konusundaki kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gazete Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, yapılan ikinci tur siyasi istişareler esnasında ilk tur siyasi istişareler sırasında mutabakata varılan şeylerin sonuçlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Gazete, Rum tarafının, Güney Kıbrıs’ın Astana’daki büyükelçiliğini kısa süre önce faaliyete koymasına bağlı olarak, Kazakistan’ın yakın gelecekte Rum kesiminde büyükelçilik açma ve büyükelçi atanması konusundaki kararını memnuniyetle karşıladığını yineledi.

Gazete yapılan görüşmede ikili ilişkilerin yatırımlar, turizm ve konsolosluk iş birliği gibi konularda daha da güçlendirilmesine ilişkin yöntem ve faaliyetlerin ele alınması yanı sıra iki devletin uluslararası örgütlere katılımları çerçevesinde çok taraflı düzeydeki iş birliğinin de ele alındığını ekledi.