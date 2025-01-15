İlk durak Güzelyurt

Ömer KADİROĞLU

Girne Tiyatro Su ile Altıüstü Kabare ortak prodüksiyonu olan ve izleyicinin büyük beğenisini toplayan “Yarım Canlar Destanı” adlı oyun Ocak ayında KKTC turnesinin birinci bacağı ile turneye başlıyor.

Girne’de 1-8-15 ve 29 Kasım 2024 tarihlerinde kapalı gişe oynayan oyun Güzelyurt, Lefkoşa ve İskele’de +16 yaş kategorisi olarak izleyici ile buluşacak. Girne Tiyatro Su basın bürosundan yapılan açıklamaya göre oyun 17 Ocak 2025 Cuma Saat 20.00’de Güzelyurt AKM’de, 24 Ocak 2025 Cuma saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de ve 31 Ocak 2025 Cuma saat 20.00’de İskele AKM’de sahnelenecek.

Derman Atik’in tiyatro dolu yaşamını özne olarak seçen oyun aslında Kıbrıs’ta yaşananları ve Kıbrıs’ta yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığını anlatıyor.

Oyun, Kıbrıslı herkesin ayrıca göçe zorlanan tüm insanların yaşamından kesitler bulacağı sürükleyici bir trajediyi anlatısal tiyatro anlayışı ile sahneye taşıyor.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini Özge Günay Göze yapıyor. Esel Fatma Tüney’in reji asistanlığını, Nurçin Tüney’in Sahne Amirliği’ni üstlendiği, ışık uygulamasını ise Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor. Ayrıca oyunda Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak görev alıyor.