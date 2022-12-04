Dinleme skandalı hala gündemde

Yunanistan’da patlak veren yasadışı dinleme skandalıyla bağlantısı olan eski Mossad ajanı Tall Dilian’a ilişkin ortaya atılan yeni iddialar konusunda Güney Kıbrıs’ta sessizliğin hakim olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Yunanistan’daki dinleme skandalına ilişkin yapılan gazetecilik araştırmalarının, Tall Dilian ile Avraam Shakkak Avni’nin faaliyetleriyle ilgili olarak Güney Kıbrıs’ı merkez noktası rolünü ortaya çıkardığını yazdı.

Bilindiği üzere Yunanistan’da siyasi depreme neden olan telefon dinlemelerinin yapıldığı “Predator” isimli yazılımın merkezinin Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Larnaka’da tespit edilen “casus van” ile alakalı “Intellaxa” şirketi tarafından pazarlandığı ortaya çıkmıştı.

“Intellaxa” şirketinin kurucusunun ise eski ajanı olan Tall Dilian olduğu, Dilian’ın da İsrailli iş insanı Avraam Shahak Avni ile olan işbirliği gündeme gelmişti. .

“Intellexa” şirketinin kurucusu İsrailli eski ajan Tall Dilian, Güney Kıbrıs’ta dinleme skandalı neticesinde ele geçirilen "casus van (kamyonet) " davasında suçlanmış ancak aleyhindeki cezai kovuşturma askıya alınmıştı.

Uçak konusu

Gazete bugünkü haberinde ise olaya ilişkin pazılın son parçasının Tall Dilian’ın, otoriter rejimler tarafından yönetilen ülkelere silah ihraç etmek için kullanıldığına dair şüphelerle birlikte özel uçak kullanılması olduğunu yazdı.

Özel uçağın, Larnaka Havalimanı’nı kullandığını yazan gazete bu durumun şimdiye kadar hiçbir yetkili birimi rahatsız etmemesine de dikkati çekti.

“Lighthouse Reports”, “Haaretz” ve “Inside Story” tarafından yapılan ortak araştırma neticesinde, Dilian’ın şirketinin ürettiği yazılımın ihracatıyla ilgli olduğunu ima ederek Larnaka’dan sekiz kişilik özel bir uçağın çeşitli destinasyonlara uçtuğunu ifşa ettiğini yazan gazete uçağın, Larnaka Havalimanı’nda, Shakak Avni’ye ait olan Pegasus Flight Centre şirketine ait tesislere yakın bir yerde konuşlandığını belirtti.

Gazete olaya adresi Limasol’da bir arsa olan şirketler mukayyitliğine kayıtlı şirketler ağının müdahil olduğunu belirten gazete bu şirketlerden birinin Larnaka üzerinden yurt dışına muhtemelen yazılım taşınmasıyla bağlantılı olan donanım için depolama alanı muhafaza ettiğini yazdı.