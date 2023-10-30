Faşizm tırmandı

‘Politis’ gazetesi ve ‘Reporter’ tarafından yapılan son kamuoyu araştırmalarında, terör örgütü ELAM’ın üçüncü parti haline geldiğini ortaya çıktı. Buna karşın, Komünist AKEL’in oy oranında da artışın gözlemlendiği, ayrıca birinci parti olabileceği belirtildi.

Hükümette bulunan partilerin ise çöküş yaşadığını, merkez partilerin varoluş ve kimlik kaybı sorunları yaşadıklarını belirten Alithia gazetesi; son yıllarda aşırı sağın, Avrupa ve dünya düzeyinde de yükseliş gösterdiğine dikkati çekerek ELAM’ın oy oranının yükselme nedeninin, “yerel harekat” olduğunu yazdı.

Gazete Anastasiadis hükümet döneminde neo-faşizme müsamaha gösterildiğini, o dönemde ELAM’ın, “Altın Şafak” (Hrisi Avgi) partisinin yan şubesi olarak göründüğünü de belirtti.

DİSİ’nin yaşadığı oy kaybının ise; muhalefet yapan bir parti olduğu konusunda halkın ikna edilemediğini belirten gazete DİKO’nun da süregelen başarısızlıklar ve zayıflıklar nedeniyle oy kaybına uğramakta olduğunu yazdı.

Gazete EDEK’in de yıllardır parti içerisindeki bir dizi sorunla uğraştığına dikkati çekti.