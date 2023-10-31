Ateşkes kabul edilmeyecek

İsrail-Hamas çatışmaları devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 8 bini aştı. İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu.

Bununla birlikte, bazı İsrail birliklerinin Gazze'de ilerlediği duyuruldu. ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkes ve istifa çağrılarına yanıt verdi.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

Hamas'ı ortadan kaldıracağım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve istifa çağrılarına ABD'deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak yanıt verdi. Netanyahu, "ABD, 11 Eylül'den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir." dedi. Netanyahu, istifa çağrılarına ise "Bunu düşünmüyorum, Hamas'ı ortadan kaldıracağım" ifadelerini kullandı. İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" açıkladı. Hagari, İsrail tanklarının Gazze'deki bir ana yol olan Salah al Din caddesinde ilerlediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ilave kuvvetlerin Gazze Şeridi'ne girdiğini ve karada ilerlediğini söyledi, ancak birliklerin konumunu vermeyi reddetti. Bununla birlikte, Gazze'deki hükümet, İsrail tanklarının, Salah al-Din caddesinden çekildiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü, İsrail'in Selahaddin Caddesi'nden çekilmesinin İsrail'in direniş saldırıları altında şeritte kalamayacağını gösterdiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:31