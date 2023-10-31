Yoğun katılım oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü, saat 19.23’te gerçekleştirilen yürüyüş DAÜ Atatürk Meydanı’nda İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunması ile başladı.

Kampüs içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe DAÜ öğrencileri ve personel yoğun katılım gösterdi.

