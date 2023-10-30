750 ton ürün elde edildi

Gazimağusa Belediyesi’ne ait Kanalizasyon Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suyla Çanakkale ile Güvercinlik arasındaki bölgede yetiştirilen mısır bitkisinin hasadı yapıldı.

Gazimağusa Belediyesinin desteğiyle üretici Yılmaz Gazioğlu tarafından hayvan yemi yapımında kullanılmak üzere 80 dönümlük arazide yapılan mısır üretiminden yaklaşık 3 milyon TL değerinde 750 ton silaj mısır ürünü alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli ile birlikte hasadın yapıldığı tarlayı ziyaret ederek üretici Yılmaz Gazioğlu ile görüştü.

Başkan Uluçay bölgeyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, daha önce Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun Çanakkale Göleti’ne verildiği için göletin ekolojik dengesinin bozulduğunu, Temmuz ayından beri arıtılan suyun yem yetiştiriciliğinde kullanılmasının hem göletteki ekolojik dengeyi koruduğunu hem de bu suyun ekonomik olarak katma değere dönüştürdüklerini belirtti.

Üretici Yılmaz Gazioğlu da, Türkiye’den su gelmeden önce yonca üretimi yapma denemesi olduğunu ancak suyun kalitesinin kötü olmasından dolayı başarılı olamadığını ifade ederek, “Süleyman Başkanımız bize destek vererek bizi motive etti, ‘gelin bu suyu değerlendirelim’ dedi. Suyun tahlilini yaptık güzel kaliteli bir su olduğunu gördük, 3 dönüm yerine 80 dönüm ektim ve başardık, bizi motive ettiğiniz için size teşekkür ederim.” diye konuştu.

