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Gerilim mesajı

Rum Savunma Bakanı Petridis, Yunan harp okulundan mezun olan askere “önemli gelişmelerin arifesindeyiz” dedi

Gerilim mesajı
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  Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis istikrarsız bir ortamla karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

   Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan’daki hava, kara ve deniz harp okullarından mezun olan yedek subayların diploma töreninde konuşan Petridis Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş’taki “tırmanmış, kabul edilemez ve tehlikeli” diye nitelediği faaliyetleri nedeniyle “önemli gelişmelerin arifesinde” olunduğunu söyledi.
   Petridis “Bu benzeri görülmemiş ve istikrarsız ortamda devlet ve Milli Muhafız Ordusu’nun sizlerden beklentisi çok büyük” diye seslendiği yeni mezun yedek subaylardan mesleklerini ve özel hayatlarını askerî disiplininde yaşamalarını istedi. 

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