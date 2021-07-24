Test sayısı arttı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 13 bin 285 test sonucu 135 yeni vakaya rastlandı, bir kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta ise yapılan 76 bin 273 test neticesinde 895 yeni vaka belirlendi. Güneyde son iki güne göre vakalarda düşüş olurken, can kaybı olmadı.

KKTC’de 104’ü yerel 135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 25 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 104 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 24’ünün Lefkoşa, 43’ünün Girne, 19’unun Gazimağusa, 13’ünün Güzelyurt, 2’sinin İskele, 3’ünün de Lefke bölgesinden olduğu ifade edilen açıklamaya göre vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-4, Gaziköy-3, Gönyeli-6, Haspolat-4, Hamitköy-2, Göçmenköy-1,

K.Kaymaklı-2, Taşkınköy-1, Marmara-1.

Girne: Girne Merkez-9, Çatalköy-6, Alsancak-6, Karaoğlanoğlu-4, Doğanköy-4, Karakum-1, Lapta-6, Karşıyaka-1, Yukarı Girne-1, Dikmen-3, Boğazköy-1, Esentepe-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1, Tatlısu-1, Görneç-4, İnönü-1, Mutluyaka-2, Karakol Bölgesi-2, Çanakkale-1, Dumlupınar-2, Güvercinlik-1.

İskele: Mehmetçik-1, Ziyamet-1.

Güzelyurt: Yayla-3, Bostancı-2, Güzelyurt Merkez-6, Gayretköy-1, Şahinler Köyü-1.

Lefke: Lefke Merkez-2, Doğancı-1.

Hipertansiyon hastalığı da vardı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 79 yaşında erkek şahsın başka rahatsızlıkları da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tanısıyla 13 Temmuz’dan bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hastanın hipertansiyon hastalığının bulunduğu belirtildi.

Son yaşanan can kaybıyla birlikte KKTC’de salgının başlangıcından bu yana yaşanan ölümler 38’e ulaştı.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 1.793.391

Toplam vaka sayısı: 10.438

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 9090

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1310

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 70

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1102

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 133

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 38

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 653

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 234

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 269

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3180

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 27.868.

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 76 bin 273 test neticesinde 895 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, dün can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 96 bin 202’ye yükseldi.