Güney'de önlemler etkili oldu

Güney Kıbrıs’ta Covid-19’a karşı sürdürülen aşılama kampanyasının tam değilse bile etkili olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 22 Temmuz’a kadar 511 bin 744 kişinin ilk doz aşı olduğunu; 448 bin 882 kişinin ise tam aşılı olduğunu yazdı.

İkinci doz aşı olmayı bekleyen kişi sayısının geçen Çarşamba günü 59 bin 496 olduğunu yazan gazete, bu rakamlar temelinde nüfusun yüzde 62.6’sının tam aşılı olduğunu belirtti.

Habere göre, AstraZeneca aşısının 2 dozunu da yaptıran kişi sayısı 114 bin 816, tek dozunu alan kişi sayısı ise 130 bin 221.

Haberde, Pfizer aşısının iki dozunu olan kişi sayısının 274 bin 22, sadece ilk dozunu alan kişi sayısının ise 314 bin 995; Moderna aşısının iki dozunu olan kişi sayısının 36 bin 842, tek doz olan kişi sayısını 39 bin 577; Johnson&Johnson aşısını ise 16 bin 20 kişinin yaptırdığı belirtildi.

Aşı yaptıranların bölgelere göre dağılımını da veren gazete, en fazla aşı olan kişi sayısının yüzde 78.8 ile Baf’ta olduğunu yazdı. Baf’ı, yüzde 76.2 ile “Mağusa bölgesi”, yüzde 64.5 Larnaka; yüzde 68.5 Limasol; yüzde 71.2 Lefkoşa’nın izlediği kaydedildi.

Alithia gazetesi de Corona’dan dolayı can kaybının 398’e yükseldiğini bildirdi.

4’üncü dalga geldi

Haravgi gazetesi “İş Planı Olmaksızın 4’üncü Dalgaya Ulaştık” başlığıyla manşet ve iç sayfalarında verdiği haberinde, hastanelerdeki durumun sınır noktasına gelmesiyle, devlet hastanelerinin dayanma gücü konusundaki endişenin arttığını yazdı.

Rum Sağlık Hizmetleri Örgütü (UKİPİ) Yönetim Kurulu’nun dün bir araya gelerek, bir dizi karar aldığını yazan gazete, bu kararlar arasında vardiya satın alınması ve yeni personel istihdam edilmesinin de bulunduğunu belirtti.

Habere göre, UKİPİ, Covid-19 ünitelerinin personelle donatılması için vardiya satın alınmasına, emeklilik ve istifalar nedeniyle doğan boşluğun doldurulması için de derhal 20 personelin istihdam edilmesine karar verdi.

UKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau açıklamasında, muhtemelen tatilde olmaları nedeniyle öze doktorlarla iletişime geçememesinden dolayı acil servislere ve kısa süreli yatışlara başvuruda bulunan hasta sayısının son dönemlerde arttığını belirtti.

Harilau, hastaneleri ziyaret eden hastaların yüzde 50’sinin “5’inci kategoride”, bir diğer deyişle doğru bir yönlendirmeyle evde kalabilecek hasta olduklarını ifade etti.