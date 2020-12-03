Hücrede ayıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda aşırı derecede alkol alan Kadir Cihan Cengiz, gece yarısı eski eşinin kapısına dayandı. İddialara göre; kapıyı kırıp içeri giren Cengiz, eski eşine hitaben “Sen namussuzsun, onunla bununla yattın” diyerek hakaret etti. Hızını alamayan zanlı, televizyonu da kırdı.

Zanlı daha sonra evin dışına çıkıp, sokakta bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde ayıldı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şişede durduğu gibi durmadı

Polis memuru Murat Öztürk, zanlının, dün sabah 02.00 sıralarında, 135 promil alkol tesiri altında, eski eşi olan H.G.’nin evine giderek, kapıyı kırıp zorla içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının eski eşine “Sen namussuzsun, onunla bununla yattın” dedikten sonra evde bulunan televizyonu kırdığını ve evin dışına çıkarak, sokak ortasında bağırıp çağırdığını ve el kol hareketleri yaparak uygunsuz davranışlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlının, kapı ve televizyona 5 bin TL’lik zarar verdiğinin tespit edildiğini belirten Öztürk, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Pişman oldu

Mahkemede söz alan zanlı “Özür dilerim” demekle yetindi.

Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının,

4 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.