Güney'de cinsel istismarda rekor

Güney Kıbrıs’ta, yetkili makamların, çocuklara cinsel istismarda bulunulması ve çocuk pornosu konusunda, gittikçe daha fazla meseleyi ele almaya çağrıldığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Çocuklara Kötü Muamele Korkutuyor” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, bu trajik rakamlardaki artışın, günde artık bir olaya denk geldiğini vurguladı.

Bunun anlamının Güney Kıbrıs’ta her gün bir çocuğun cinsel şiddet ve sapkınlık kurbanı olduğu anlamına geldiğini yazan gazete, Rum polisinin, bunların öngörülmesi mümkün olmayan trajik ve ciddi meselelerden ibaret olduğunu söylediğini aktardı.

Bu olayların “iyi ailelerde” dahi meydana geldiğini ve her zaman kapalı kapılar ardında gerçekleştiğini kaydeden gazete, Rum polisinin elindeki verilere göre; 2017 yılında 138, 2018 yılında 167, 2019 yılında 211, 2020 yılının Ağustos ayının ilk haftasına kadarsa 123 çocuğa cinsel istismar meselesinin araştırıldığını belirtti.

Çocuk pornosuyla ilgili rakamların da benzer şekilde korkutucu olduğunu kaydeden gazete, 2017 yılında 130, 2018 yılında 133, 2019 yılında 161, 2020 yılının Ağustos ayının ilk haftasına kadarsa 126 çocuk pornosu meselesinin araştırıldığını ekledi.