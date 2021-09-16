Usta’nın vedası üzdü

İskele bölgesinin sevilen ve sayılan isimlerinden Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti. Aslen Alaniçili olup uzun yıllardır İskele’de ikamet eden ve Hüseyin Usta olarak bilinen Yalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Larnaka’da Cennet Sineması’nın işletmeciliğini yapan Hüseyin Yalçın, Yalçın Sineması’nın da sahibiydi.

1963 olaylarının baş göstermesi ile birlikte TMT’de de görev yaşan Yalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Hüseyin Yalçın’ın bugün saat 16.00’da kılınacak cenaze namazının ardından İskele Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021, 10:45