Güney'den sınır kapısı konusunda baskın karar

Bakanlar Kurulu’nun dün akşam gerçekleştirdiği ‘olağanüstü’ toplantıda, güney ile kuzey arasındaki sınır kapılarından geçişler ele alındı. Toplantıda sürpriz bir kararla güneye gidiş ve gelişlerin bugünden başlaması kararlaştırıldı. Ayrıca gerek Kıbrıslı Türkler, gerekse Kıbrıslı Rumlardan bir defaya mahsus PCR testi isteneceği açıklandı.

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, KKTC’nin bu yöndeki kararına karşın, Rum tarafının ‘güneyde çalışan işçiler, öğrenciler ve kuzeyde yaşayan Maronit’lerle Rumlar haricindeki herkesten her 3 günde bir PCR testi isteyeceğine dikkat çekti. Özersay, güneye geçecek olan vatandaşların PCR testi için para ödeyeceğini belirtirken, miktarını açıklamadı.

Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek turistler için 1 Temmuz tarihinde şimdilik herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirten Özersay, yarınki olağan kurul toplantısında bu konunun yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Saatler sürdü

Bakanlar Kurulu dün akşam olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 18.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 21.00 sıralarında tamamlandı. Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay Babalar Günü'nü kutlayarak başladığı açıklamasında, toplantıda ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili bir değerlendirme yaptıklarını ve kararlar aldıklarını söyledi.

Tarih erkene çekildi

Özersay, daha önce 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyacaklarını açıkladıkları GKRY vatandaşlarının KKTC'ye geçişleri ve KKTC vatandaşlarının güneye gitmeleri ve kuzeye gelişleriyle ilgili düzenlemeyi erkene alarak 22 Haziran'a yani bugüne çektiklerini açıkladı.

Kararın bu sabah yürürlüğe gireceğini belirten Özersay, “Sadece daha önce açıkladığımız 6 kategorideki bireylerin değil tüm KKTC vatandaşlarının ve GKRY vatandaşlarının PCR negatif testlerini belgelemeleri halinde KKTC'ye girişlerine izin verilecek" dedi.

Karantinasız izin

Özersay, 6 kategorinin güneyde çalışanlar, güneyde eğitim görenler, tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları olduğunu açıkladı. Özersay, son 72 saat içinde yapılmış ve negatif olduğunu gösteren PCR testi sunmaları halinde bu altı kategori dışındaki KKTC vatandaşlarının ve güneydeki vatandaşlar ile güneydeki yabancıların KKTC'ye gelişlerine karantinasız izin verileceğini ifade etti.

5 kapı açılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçişlerin Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan olmak üzere 5 kapıdan yapılabileceğini açıkladı. Özersay, daha sonra belli bazı imkanlar çerçevesinde bu kapıların sayısını artabileceklerini kaydetti.

Kapıların bu sabah 06.00’da açılacağını kaydeden Özersay, sabah 06.00 itibarıyla bu 5 kapıdan ve bu kategorilerdeki herkesin geçişi mümkün olabilecek" dedi. Özersay, daha önce açıkladıkları altı kategoriye herhangi bir sebeple güneyde kalan ve orada yaşayan KKTC vatandaşları da dahil olacağını bildirdi; "Onlar da ilk geçişlerinde PCR gösterip KKTC'ye giriş yapabilecek" dedi.

Özersay, bu kişilerle ilgili bir şartı daha açıkladı ve son 14 gün içinde Güney Kıbrıs dışında bir ülkeye gitmişlerse, Bakanlar Kurulu'nun açıkladığı ülke kategorilerinden hangisine giriyorsa, o koşulla KKTC'ye gelebileceklerini söyledi.

Rum tarafının koşulları daha zor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının yeni uygulamasını açıklarken başka bazı kurallar da tanımladığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Bunu kendi vatandaşlarımıza hatırlatmak durumundayız. Biz KKTC olarak tüm vatandaşlarımıza ve ülkemizde daimi ikameti bulunan Maronit ve Rumlara ve bunun haricinde GKRY vatandaşlarına ilk geçişlerinde PCR göstermeleri halinde 5 kapıdan geçiş imkanı sağlıyoruz.

Rum tarafına geçişte GKRY'nin kendi uygulaması var. 2 kategori yaratmış durumdadırlar. Güneyde çalışanlar, tedavi görenler, eğitim görenler, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumlar, güneye ilk geçişlerinde PCR negatif sonucu göstermeleri yeterli. Ama bunun dışında kalanlar yani güneydeki Kıbrıslı Rumlar ve KKTC'nin diğer vatandaşları -yani altı kategori dışındakilere- GKRY güneye her geçişte PCR soracak.

Yani güneye tedavi veya eğitim için gitmiyor olsa da vatandaşlarımız güneye geçişlerinde sadece ilk değil her geçişlerinde Rum tarafı PCR negatif sonucunu soracak. Rum tarafının bizden daha farklı ve daha zor koşullar uyguladığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir."

Kimler PCR için ücret ödeyecek?

Kudret Özersay, bugüne kadar altı kategorideki vatandaşların pek çoğuna, Sağlık Bakanlığı'nın PCR testlerini ücretsiz yaptığını kaydeden, bu kategoriler dışında kalan ve güneye geçmek isteyenlerin PCR testi için ücret ödeyeceğini, bu konuda da karar aldıklarını söyledi.

Deniz ve hava yoluyla girişte değişiklik yok

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, ülkeye deniz ve hava yoluyla girişlere ilişkin daha önce aldıkları kararın ise yürürlükte olduğunu, henüz değişmediğini, Bakanlar Kurulu'nun yarın yapılacak toplantısında durumu değerlendirileceklerini ve eğer kararlarda değişiklik yaparlarsa kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Rapor hazır

Özersay, "Özel jet soruşturmasındaki son durum" konusundaki soru üzerine Bakanlar Kurulu'nun gündeminin bu olmadığını belirtti; bahse konu meseleyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir rapor olduğunu, bazı olgular tespit edildiğini, idari veya başka türlü hangi soruşturma yapılacağını kararlaştırıp konuyu ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Özersay, "Soruşturma gerektiren konuda gereken yapılacak. Raporun örneği Başbakan'a ve bana verildi. Orada tespit edilenler konusunda soruşturma yapılacak, bunda tereddüt yok, ihtiyaç olursa kamuoyuyla da bu rapor paylaşılacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 10:55