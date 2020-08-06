‘Perde savaşı’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, ev arkadaşları arasında yaşanan kavga poliste sonlandı. Ev arkadaşıyla ‘Neden perdeyi açıyorsun’ tartışması yaşayan Bakary Colley şiddete başvurdu. Colley, masadan aldığı cam tabağı arkadaşına atıp, bacağından yaraladı. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Zanlı duruşmada gözyaşı dökerek, pişmanlığını dile getirdi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlının 4 Ağustos 2020 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, ev arkadaşıyla perdeyi kapama konusunda tartıştıklarını söyledi.

Kırık parçalar yaralanmaya neden oldu

Polis, zanlının tartışma esnasında masa üzerinde duran tabağı arkadaşına fırlattığını belirtti. Polis, tabağın yere düşerek kırıldıktan sonra cam parçalarının, zanlının ev arkadaşının bacaklarında 5 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özoğlu; zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu söyledi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.