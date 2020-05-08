Kuzey Kıbrıs’ta bin 415 kişiye test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 415 testin sonucu temiz çıktı. Son 20 gündür yeni Coronavirüs vakasına rastlanmazken, önceki gün ve dün tespit edilen 34 şüpheli şahsa ileri tetkik yapılacağı belirtildi.

Bu arada Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta da taburcu edildi. Böylelikle son hasta da taburcu edilmiş oldu.

Ülkede toplam test sayısı 19 bin 201’e çıkarken, şimdiye kadar tespit edilen 108 hastadan 104’ü iyileşmiş oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 415 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, önceki gün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 21 kişinin sonuçlarının henüz belli olmadığını, daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Bakan Pilli, dün yapılan testler sonucunda ise 34 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, dün Covid -19 testlerinin ağırlıklı olarak gıda sektörü çalışanlarına ve diğer sektörlere, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli’den Anneler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ayrıca 10 Mayıs Pazar Anneler Günü’nde kısmi sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak, 9 Mayıs Cumartesi günü ailelerin kutlama sebebiyle evlerde kalabalıklar oluşturmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Pilli, “Eğer, annelerimizi, nenelerimizi, dedelerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı seviyorsak, bu yıl Anneler Günü’nü ayrı geçirelim. Annelerimizle daha çok Anneler Günü yaşamak, onları kaybetmemek için bunu yapmalıyız. Bu yıl Anneler Günü’nde onlardan uzak kalmak başımızın tacı annelerimize sevgimizi göstermenin en güzel şekli olacaktır. Aksi halde çekeceğiniz vicdan azabı sizin için unutulmaz bir yük olur” dedi.

Bakan Pilli yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 65 yaşın üzerindeki vatandaşları en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Onları korumak da evlatlarına, torunlarına ve yakınlarına düşüyor. Onları gözümüz gibi koruyalım. Bu Anneler Günü’nde hayatları boyunca bizi koruyup kollayan, bizim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerimize en güzel hediyeyi verelim ve onlardan uzak kalalım…”

Tedbirli olmayı elden bırakmayalım

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüsle mücadelede şu ana kadar elde edilen kazanımı kaybetmemek adına halkı da bir kez daha uyararak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Coronavirüs ile mücadele başarılı sürdürülse de, kurallar ve önlemler konusunda gevşememiz ciddi kötü sonuçlar doğurabilir. Tüm önlemleri birden elden bırakırsak, bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadeleyle kazandığımız meyveleri çürütmüş oluruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları hiçe sayma lüksümüz yok. Her bir vatandaşımızı kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz bu mücadeleden zarar görmeden çıkar. Lütfen tedbirli olmayı elden bırakmayalım.

Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbirlerimizi uygulamaya devam etmeliyiz. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Ailemiz dahi olsa tokalaşmamalı, öpüşmemeli ve sosyal mesafe kuralına uymalıyız.”

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:..1415

Dün Tespit Edilen Vaka:...0

Dün Taburcu Olan Vaka:..1

Toplam Test Sayısı:.............19,201

Toplam Vaka Sayısı:.............108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................0 (Max kapasite: 178)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........103 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....0

Karantina Süresi Biten:.......1834