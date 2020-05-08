Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle 50 gün süreyle kepenk indiren mağazalar, geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren yeniden çalışmaya başladı.

Ancak, ağır ekonomik kriz nedeniyle ilk 4 günlük sürede 5 kuruşluk satış yapamadığını söyleyen esnaf “Biz bittik” diyor.

Özellikle tarihi Arasta çarşısındaki dükkan sahiplerinin ağzını bıçaklar açmıyor. Moral bozukluğu yaşayan dükkan sahipleri tek umudun sınır kapıları olduğunu belirterek “eğer kapılar yakın bir zamanda açılmazsa hepimiz kepenk indireceğiz” sözleriyle yetkililere önemli mesaj gönderiyor.

Ne dediler..?

Mustafa Yüksekbaş

“Yaklaşık 50 günlük kapalılık sonrasında dükkânlarımızı açtık ancak durum çok vahim. Esnaf dükkânlarını açtı ancak ne gelen var ne de giden. Esnaf güneyden gelen ve adada bulunan turistlerden geçimini sağlıyordu. Şu anda hem sınır kapılarının hem de turizm sektörünün kapalı olması nedeniyle esnaf olumsuz etkilendi. Arasta’da ciddi bir kriz yaşanıyor. Kapıların Temmuz-Ağustos gibi açılacağı söyleniyor. İşlerin düzelebilmesi için çok zaman gerekiyor. Devletten bu konuda bir yardım bekliyoruz.”

Mahmut Uğurlu Şanlıtürk

“Salgın nedeniyle kapattığımız dükkânlarımızı 50 gün sonra açtık. Kapalılık süreci sonrasında Arasta’dan hiçbir beklentimiz yok. Sınır kapısının kapalı oluşu ve turizm sektörünün durması Arasta esnafını olumsuz yönde etkiliyor. Eskiden buraya yerli halk çok geliyordu ancak şu anda bizleri terk etti. Ancak önümüzdeki yıl işler düzelir. Sabah gelip dükkânımızı açıyoruz ancak müşteri yok. Arasta esnafı en az üç yıl geriye gitmiştir.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Salgın nedeni ile kapattığımız dükkânlarımızı alınan kararla açtık ancak çok büyük bir kriz içerisindeyiz. Buradaki esnafın müşterileri güneyden gelen ve ülkemizde bulunan turistlerden oluşuyordu. Turistik bir bölge olduğu için işlerimizi döndürüyorduk ancak şu an hem sınır kapısının kapalı olması hem de turizm sektörünün durmuş olması işlerimizi ciddi anlamda etkiliyor. Yerli halk buraya pek fazla gelmediğinden satışlar uzun süre durgun olacaktır. Bazı kampanyalar yaparak bu bölgeyi tekrardan canlandırmaya çalışacağız. Kapılar ve turizm sektörü açılana kadar tek ümidimiz yerli halkın buralara uğramasıdır.”

Selver Kaya

“Hükümet dükkânlarımızı açmamız için müsaade etti ancak müşteri yok. Buraya sadece yurt dışından gelen turistler ve güneyden gelenler uğruyordu. Yerli halk hiçbir şekilde buraya gelmiyor. Buradaki esnaf dükkânını iş yapmayacağını bile bile açıyor ancak ben hiçbir zaman umudumu kesmiyorum. Umudumuzu kesersek hayatı bitirmiş oluyoruz. Kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu ve personelimizi ödemek zorundayız. Bu ödemeleri nasıl yapacağımızın endişesini yaşıyoruz. Yetkililer bu krizi yönetemediler ve yönetemiyorlar. Dünyanın her yerinde devletler halkın ekonomisine destek olurken biz de maalesef öyle olmuyor. Önümüzü görebilmemiz ve eski gücümüze kavuşabilmemiz en az iki yıl isteyecektir.”

Kaan Yüncü

“50 gün sonra dükkânlarımızı yılgın ve isteksiz bir şekilde umutsuz bekleyişe açtık. Buradaki esnaf güneyden gelenlerle işlerini döndürüyordu ancak kapıların kapalı olması nedeniyle resmen sinek avlıyoruz. Şu anda hiç iş yapmıyoruz. Bu salgın Arasta bölgesini en az üç yıl geriye götürdü. Kira, elektrik, su, personel ödemesi nasıl yapılacak hiç kimse bilemiyor. Ekonomiyi ayakta tutan turizmdi ancak şu anda sektör kapalı olduğu için ülke ekonomisi olumsuz yönde etkileniyor. Coronavirüsten çok şükür korunduk ancak başka sorunlar önümüze dağ gibi yığıldı. Arasta bölgesinin tekrardan iş yapabilmesi kapıların açılması ile mümkündür. O zamana kadar işler başlayamayacaktır.”

Salih Doktoroğlu

“Dükkânlarımızı açtık ancak iş yok ve bunun bir buçuk ay daha süreceğini bilerek geliyoruz. Temmuz ayı gibi piyasanın düzelebileceğini düşünüyorum. Arasta bölgesindeki esnaf geçimini güneyden gelenlerle ve ülkemizdeki turistlerle sağlıyordu ancak şu anda hem kapılar hem de turizm sektörü kapalı olduğu için iş yapamıyoruz. Bu süreçte devletten küçük esnafa hiçbir katkı sağlanmadı. Bu zor günleri atlatabilmek ve devamlılığımızı sağlayabilmek adına devletten küçük esnaf için destek bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 12:09